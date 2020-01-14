حمادة صدقي يمنح محترفي سموحة فرصة أخيرة

طلب حمادة صدقي المدير الفني الجديد لفريق سموحة من فرج عامر رئيس النادي منحه فرصة اخيرة لتقييم المحترفين الأجانب، قبل الاستغناء عن احدهم خلال الانتقالات

الشتوية الحالية.

وكان الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، طالب برحيل بعض اللاعبين عن الفريق، الا ان حماده صدقي

طلب من الادارة خوض مباراتين مع الفريق، قبل كتابة تقرير بشأن الاستغناءات واحتياجاته فى الشتاء.

وكان سموحة اعلن امس تولي حماد صدقي قيادة الفريق عقب رحيل حسام حسن بعد تعادل الفريق امام حرس الحدود بالدوري.