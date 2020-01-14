مختار مختار: مستوى الأهلي يتراجع

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، إنه يشعر بالرضا عن ما يقدمه الفريق في الدوري الممتاز، مشدداً إنه يسير بشكل جيد في المسابقة التي يحتل فيها حتى الان المركز الثامن.

وقال مختار في تصريحات لفضائية صدى البلد:

" الإنتاج الحربي حقق ٤ تعادلات متتالية أمام فرق كبيرة، وكان يستحق تحقيق الفوز في لقائين منهم على أقل تقدير، فاللاعبين يقدمون أداء جيد، ولكن خلال المباريات الأخيرة فإن التوفيق يغيب عنهم، ويهدروا العديد من الفرص التهديفية".

وواصل "بطولة الدوري هذا الموسم هي الأصعب في تاريخ البطولة، وذلك نظراً لتقارب معظم الأندية".

وعن مستوى الأهلي أشار "فريق الأهلي يعاني في الفترة الماضية من تراجع مستوى اللاعبين، وهو ما يظهر خلال المباريات الأخيرة، فالرسم البياني الفني للفريق في تراجع مستمر".