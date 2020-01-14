برشلونة يؤجل الإعلان الرسمي عن إقالة فالفيردي

اضطر نادي برشلونة الاسباني لتأجيل الإعلان الرسمي عن فسخ التعاقد مع ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق. ولم تتوصل ادارة النادي الكتالوني لاتفاق نهائي مع وكيل اعال فالفيردي حول اجراءات فسخ التعاقد. اجراءات فسخ التعاقد. وأكدت اذاعة "راديو كتالونيا" أن الغعلان الرسمي عن اقالة فالفيردي وعن اسم المدير الفني الجديد الفريق سيتم غداً الثلاثاء. غداً الثلاثاء. واشارت الاذاعة الي أن هناك مقاوضات جارية بين برشلونة ووكيل المدرب الاسباني كيكي سيتين المرشح الأقرب لخلافة فالفيردي. وعرض برشلونة عقداً لمدة ستة اشهر علي كيكي سيتين، بينما يسعي وكيله للحصول علي عقد يمتد لفترة أطول.

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