عبد الناصر محمد: تذبذب نتائج نادي مصر أمر طبيعي

أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر، أن تذبذب نتائج الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم هي أمر طبيعي وكان متوقع.

وقال عبد الناصرفي تصريحات لفضائية صدى البلد "نادي مصر نتائجه متذبذبة بسبب عدم إمتلاك اللاعبين للخبرات اللازمة ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع "الفريق على الرغم من

ذلك يسير بشكل جيد، ولقد تحدثت مع اللاعبين عقب الهزيمة أمام المقاولون العرب، وأكدت لهم إني اتحمل مسئولية الخسارة وعليهم أن قوموا باللعب دون خوف من إرتكاب الأخطاء، لأن جميع اللاعبين من الوارد أن يقعوا في بعض الأخطاء".

وأردف "اللاعبين في حالة نفسية جيدة، فقد خضنا مباراة ودية مع البنك الأهلي متصدر مجموعة الصعيد في القسم الثاني، وحققنا فوز كبير بخمسة أهداف دون رد".

واختتم "المواجهة القادمة في الدوري أمام إنبي ستكون قوية للغاية، فالفريق البترولي يقدم مستوى جيد، وتطور بشكل واضح مع مديره الفني حلمي طولان، ولكن لاعبي نادي مصر قادرين على تقديم مباراة جيدة".