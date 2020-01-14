منتخب الصالات يواصل الإستعداد لنهائيات الامم الافريقية

يواصل المنتخب الوطنى لكرة الصالات تدريباته اليومية خلال معسكره الحالى المقام باحد فنادق مصر الجديدة. ويستمر حتى يوم 16 يناير الجارى استعدادا للسفر الى المغرب والمشاركة فى نهائيات بطولة الامم الافريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير وحتى 7 فبراير 2020

ويضم المعسكر الحالى 16 لاعبا وسيتم استبعاد لاعبين خلال المعسكر الاخير الذى ينطلق يوم 20 يناير ويستمر حتى موعد السفر الى المغرب للمشاركة فى البطولة تحت شعار الطريق الى كاس العالم. والمشاركة فى نهائيات بطولة الامم الافريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير وحتى 7 فبراير 2020ويضم المعسكر الحالى 16 لاعبا وسيتم استبعاد لاعبين خلال المعسكر الاخير الذى ينطلق يوم 20 يناير ويستمر حتى موعد السفر الى المغرب للمشاركة فى البطولة تحت شعار الطريق الى كاس العالم.

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