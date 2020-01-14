مباراة منتخب الكرة النسائية امام المغرب بحضور الف متفرج

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف العام على الكرة النسائية على موافقة الجهات الأمنية بشأن السماح بحضور الف مشجع فى مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة امام نظيره المغربى المقرر لها عصر الجمعة المقبل بملعب بترو سبورت فى ذهاب الدور الاول من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم

وتم اعداد كشوفات باسماء الراغبين فى حضور المباراة لتسليمها للجهات الامنية لاعتمادها. مشجع فى مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة امام نظيره المغربى المقرر لها عصر الجمعة المقبل بملعب بترو سبورت فى ذهاب الدور الاول من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالموتم اعداد كشوفات باسماء الراغبين فى حضور المباراة لتسليمها للجهات الامنية لاعتمادها.

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