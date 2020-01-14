عبد الناصر محمد يكشف موقف مصطفى شوبير من الانضمام لنادي مصر

كشف عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر، عن موقف ناديه من التعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الشاب خلال انتقالات يناير الجاري. الأهلي الشاب خلال انتقالات يناير الجاري. وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "الصفقة تعثرت ولا توجد مفاوضات حاليًا". على قناة صدى البلد: "الصفقة تعثرت ولا توجد مفاوضات حاليًا". وأتم تصريحاته قائلًا: "نبحث عن بديل الآن في ظل إصابة حارس مرمى نادي مصر في وتر أكيلس".

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