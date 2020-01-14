أبو مسلم: الأهلي بحاجة للتعاقد مع مهاجم قوي

كشف أحمد أبو مسلم ظهير أيسر الأهلي الأسبق، عن المراكز التي يحتاج الفريق الأحمر إلى تدعيمها في الفترة المقبلة، لمواصلة مشوار المارد الأحمر ببطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال افريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة حتى الأن بـ 30 نقطة من 10 لقاءات، بينما يعاني في بطولة أمم افريقيا، حيث تعادل في المباراة الأخيرة أمام

بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل منهما، ليصل رصيده إلى 7 نقاط، قبل الجولتين الأخيريتين، حيث سيواجه كل من النجم الساحلي التونسي في القاهرة، والهلال السوداني في أم درمان.

وقال أبو مسلم في تصريحات لفضائية تايم سبورتس "الأهلي يملك لاعبين مميزين، ولكن بطولة دوري أبطال افريقيا كشفت

عن حاجة الفريق لتركيز المدافعين خاصة قلبي الدفاع، فهناك أخطاء ظهرت واضحة خلال مباراة بلاتينيوم الأخيرة، بشكل منح الجماهير بعض القلق".

وتابع "التركيز في قلبي الدفاع سيمنح الأهلي التفوق في دوري أبطال افريقيا كما هو الحال في الدوري الممتاز".

وواصل "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم مميز، فرغم وجود مروان ومحسن ووليد أزارو مع إحترامي لمستواهم الفني، إلا أن الفريق بحاجة إلى لاعب قوي في خط الهجوم يتمكن من التسجيل من أنصاف الفرص".