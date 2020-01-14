رسميا | برشلونة يقيل فالفيردي ويعين سيتين بدلاً منه

أعلن برشلونة الإسباني، في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 13-1-2020 إقالة المدير الفني للفريق “إرنستو فالفيردي” لتعيين مدرب ريال بيتيس السابق “كيكي سيتيين” للاشراف على الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

ودفع فالفيردي ثمن الخسارة الفادحة التي مُني بها على يد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس سوبر إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان متقدمًا في النتيجة 1/2 ثم خسر 3/2 في الدقائق العشر الأخيرة بشكل مُدهش.

وكان برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين 2018 و2019 على يد روما وليفربول – على الترتيب – رغم تفوق الفريق في مباراتي الذهاب بالنسختين وبنتائج عريضة!.

وقال برشلونة في بيان رسمي مساء الاثنين بأنه توصل لاتفاق مع فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدير فني للفريق الأول متوجهًا إليه بالشكر على كل شيء قدمه خلال الفترة الماضية، مُتمنيًا له حظًا سعيدًا في المستقبل.

وأشار النادي في الوقت ذاته إلى توصله لاتفاق رسمي مع كيكي سيتيين يقضي بتعيينه كمدير فني للفريق حتى 30 يونيو 2022، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيا الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

وترك سيتيين (61 عاما) منصبه في بيتيس اواخر الموسم الماضي بعد أن أشرف على النادي الأندلسي منذ 2017، وكان اسمه مطروحا لاستلام تدريب برشلونة في يناير 2019.

وسيتيين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب “كامب نو” حين تغلب بيتيس على العملاق الكاتالوني 4-3 في 11 نوفمبر 2018.

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وحظي فالفيردي بوداعه الأخير للاعبين باشرافه الإثنين على الحصة التمرينية للفريق العائد من مشاركة مخيبة في الكأس السوبر الإسبانية التي أقيمت في السعودية بصيغتها الرباعية الجديدة وتوج بلقبها ريال مدريد.

وذكرت وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية أنه بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثلاث ساعات من بدء الحصة التدريبية في منشآت المركز الرياضي جوان غامبر مقر تدريبات النادي.

وأضافت أن فالفيردي قاد بعد ذلك الحصة التدريبية لبرشلونة، وهي الأولى بعد ثلاثة أيام راحة مُنحت إلى اللاعبين عقب العودة من السعودية اثر خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد 2-3.

وبعد الحصة التمرينية، اجتمع المدرب البالغ من العمر 55 عاما برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك الى ملعب “كامب نو”، حيث شارك في اجتماع لمجلس إدارة النادي بحضور مسؤولين مثل المدير التنفيذي أوسكار غراو، المسؤول الفني خافيير بورداس، نائب الرئيس جوردي كاردونر والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

وبحسب إذاعة “كاتالونيا راديو”، أعلم فالفيردي بأن النادي سيناقش شروط إقالته مع وكيل أعماله، فيما أشارت شبكة “إي أس بي أن” الى أن المدرب جمع امتعته من مركز تمارين الفريق ما يؤشر الى رحيله.