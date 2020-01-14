نتيجة مباراة الإنتر وكالياري في كأس إيطاليا

يحل نادي كالياري ضيفاً على نادي الإنتر في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا، في واحدة من قمم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتنطلق مواجهة الجوزيبي مياتزا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة حتى الآن غير مدرجة في جداول البث بالشرق الأوسط.

النيراتزوي يستهل مشواره في الكأس بهدف واحد، وهو نسيان النقطتين التي فقدهما أمام أتالانتا، نهاية الأسبوع بالدوري، وفقدانه الصدارة لصالح يوفنتوس.

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أما كالياري فتراجع بشكل مخيف عن بداية الموسم، وتعرض لأربعة هزائم متتالية بالدوري، ولكنه بقى في مركز سادس جيد، على مقربة من مراكز التأهل للبطولات الأوروبية.

ومن المرتقب أن يدفع مدرب الإنتر “أنطونيو كونتي” بعدد من العناصر الاحتياطية في تلك المباراة، كما سيكون هناك دور للعائدين من الإصابات، وقد تعود ثنائية “باريلا وسينسي” التي ظهرت بمستوى جيد بداية الموسم.

يذكر أن الإنتر استطاع الفوز في مباراة الذهاب بالسيري آ ضد كالياري هذا الموسم، بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهير تعرض خلاله البلجيكي “روميلو لوكاكو” لهتافات عنصرية على ملعب سانت إليا.