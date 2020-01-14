نتيجة مباراة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي بدوري أبطال آسيا

يخوض ناديا الفيصلي الأردني والكويت الكويتي بداية حلم اللعب ببطولة دوري أبطال آسيا، من خلال مواجهة سوف تجمعهما على استاد عمّان الدولي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.
ويصعد الفائز من مواجهة الدور التمهيدي الأول، إلى مواجهة أخرى في الدور التمهيدي الثاني، ستكون على ملعب فريق استقلال طهران الإيراني، وبعدها سيتأهل الفريق الذي سيعبر إلى دور المجموعات.
وعلى الرغم من لعب المباراة في العاصمة الأردنية، إلا أن الفيصلي سيخوضها محرومًا من جماهيره، بواقع العقوبة التي فرضت عليه من الاتحاد الآسيوي.
ويأمل كل فريق أن يحقق حلم الصعود لأول مرة ضمن الكبار، وفي حالة فعلها السماوي سيكون أول ممثل للأردن عبر تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا.
يذكر أن هذه هي أول مواجهة آسيوية بين الناديين، ولم يسبق أن تواجها آسيويًا، ولكن كنت بينهما مباريات ببطولة دوري أبطال العرب.
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