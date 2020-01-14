رينا يعود إلى الدوري الإنجليزي بعقد قصير الأمد

أعلنت إدارة نادي أستون فيلا، اليوم الاثنين 13-1-2020، تعاقدها مع حارس المرمى الإسباني الشهير “بيبي رينا” على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

واختار المدير الفني لأستون فيلا “دين سميث” التعاقد مع الحارس المخضرم بهدف تعويض غياب توم هيتون الذي تعرض لإصابة في الركبة ضد بيرنلي في اليوم الأول من العام الحالي.

وأكد الأطباء أن توم هيتون لن يستطيع المشاركة في أي مباراة من المباريات المتبقية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويفتقد أستون فيلا في نفس الوقت حارسه الآخر “جيد ستير” الذي شارك مع الفريق في الصعود من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز نهاية الموسم بداعي الإصابة.

وقال سميث لموقع أستون فيلا “لقد نجحنا في تأمين حارس لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كنا نبحث عن حارس مرمى ذو خبرة وجلبنا توم هيتون في البداية. ولسوء الحظ، الإصابة التي تعرض لها ستبعده حتى نهاية الموسم، وبيبي رينا يناسب معاييرنا ليس فقط بسبب تجربته ولكن أيضًا بسبب صفاته القيادية”.

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وسبق للحارس صاحب الـ 37 عامًا أن لعب مع ليفربول 394 مباراة بين 2005 و2014، تخللها اعارته لنابولي الإيطالي في موسمه الأخير مع الريدز، قبل أن يوقع مع بايرن ميونيخ الألماني بموسم 2014-2015 ثم نابولي مجددًا في عام 2015 قبل أن يرحل لصفوف ميلان عام 2018.

وبدأ رينا حياته الكروية في الفرق العمرية لبرشلونة ثم الفريق الأول لمدة عامين في الفترة من 2000 إلى 2002، قبل أن يتركه للدفاع عن عرين فياريال في الفترة من 2002-2005.

وأمام رينا مهمة ليست بالسهلة لإنقاذ أستون فيلا من شبح الهبوط، حيث يحتل فريق الفيلانس المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة بعد مرور 22 جولة.

وقد تعرض في آخر مبارياته لخسارة قاسية قوامها ستة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي على ملعب فيلا بارك أمس الأحد.