رياضة | مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق الأهلي للتعاقد مع رجب بكار ظهير فريق بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وتحدث أحد أعضاء الجهاز الفني مع لاعب بيراميدز، وذلك لمعرفة رغبته في الانضمام للنادي الأهلي في الموسم المقبل قبل البدء في التحدث مع مسئولي فريق بيراميدز.

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ويرغب رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي في جلب ظهير بديل لأحمد فتحي صاحب الـ35 عاما، تحسبا لعدم تجديد المارد الأحمر عقد الظهير الأيمن المخضرم مع الفريق.

يذكر أن النادي الأهلي قد تعادل مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعاقد مع نجم نادي الزمالك محمود كهربا، وهو الأمر الذي أثار ضجة في الشارع الرياضي المصري.