رياضة | عاجل.. برشلونة يعلن رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعلن رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن رحيل مدربه ارنستو فالفيردي مدرب الفريق بعد الخسارة الأخيرة من فريق أتليتكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وفي هذا الثياق أيضاً أعلن البارسا تعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق مدربا للفريق لمدة موسمين ونصف مع الفريق الكتالوني.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد نجح في تحقيق لقب السوبر الاسباني على حساب فريق أتليتكو مدريد عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.