رياضة | موقف مهاجم الأهلي من سموحة بعد رحيل حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف مهاجم الأهلي من سموحة بعد رحيل حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار رحيل حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة الجدل حول مصير صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وتقدم حسام حسن باستقالته من تدريب فريق سموحة بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية بمسابقة الدوري الممتاز، وتولى حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني السابق المسؤلية الفنية للفريق السكندري عقب رحيل حسام حسن.

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وتوصل حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة حرص على الاتصال بصلاح محسن لاعب فريق الأهلي في الساعات الماضية ليبلغه باستمرار رغبة نادي سموحة في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لمدة 6 أشهر كما كان الاتفاق معه قبل رحيل حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة الفنية للفريق رسمياً عقب رحيل مارتن لاسارتي وتراجع ترتيبه بين المهاجمين إلى المركز الرابع بعد مروان محسن والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي الذي يعتمد عليه فايلر في بعض الأوقات.