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رياضة | عاجل - برشلونة يفسخ تعاقده مع فالفيردي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - يفسخ تعاقده مع فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسخ نادي برشلونة تعاقده مع الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني ليرحل عنه بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وعقد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة جلسة منذ قليل مع وكيل أعمال المدرب الإسباني وقام خلالها بفسخ تعاقده مع المدرب الإسباني.

وكان برشلونة قد خرج من بطولة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت مؤخرًا في المملكة العربية بعد الخسارة في مباراة النصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.

ومن المنتظر أن يتم تعيين كيكي سيتين كمديرًا فنيًا لبرشلونة خلفًا لفالفيردي حيث سيتم الإعلان عن التعاقد معه في وقت لاحق.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب "الليجا" برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني.

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