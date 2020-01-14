رياضة | رسميًا.. أستون فيلا يضم الحارس بيبي رينا حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. أستون فيلا يضم الحارس بيبي رينا حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الذي يشارك في الدوري الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الحارس الإسباني بيبي رينا قادمًا من إي سي ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت خبر التعاقد مع الحارس الإسباني الذي سيدعم صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وسيعوض بيبي الحارس توم هيتون الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي حيث سيغيب عن صفوف أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

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وقال داين سميث المدير الفني لأستون فيلا عقب التوقيع رسميًا مع بيبي رينا :"بيبي لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف :""في الصيف الماضي بحثنا عن حارس صاحب خبرة واستقدمنا توم هيتون، لكن للأسف إصابته ستبعده عن بقية الموسم".

وأتم: "رينا يلائم متطلباتنا، ليس لخبرته فحسب، بل لصفاته القيادية كذلك"