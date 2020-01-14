الامارات | خليل غانم: لست قلقاً على مستقبل خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن خليل غانم: لست قلقاً على مستقبل خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، خليل غانم، أنه ليس قلقاً على مستقبل الفريق في دوري الخليج العربي، مؤكد أن الموسم لايزال في منتصفه، وأن فريق «نسور خورفكان» تنتظره مباريات كثيرة حتى نهاية الموسم، ويتطلع لتصحيح موقفه.

وقال خليل غانم لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا عالية بإمكانات الفريق من جميع النواحي، سواء كانت فنية أو ذهنية أو بدنية، وقادرون على تصحيح المسار لتحقيق حلم البقاء في دوري المحترفين، وعلينا أن نعزز تلك الثقة في نفوس اللاعبين والجهازين الفني والإداري من أجل المضي بعيداً في المنافسة على البقاء»، وتابع: «لايزال هنالك 14 مباراة حتى نهاية الموسم، وهو رقم كبير في كرة القدم، ونتطلع لكي نستفيد منها لكسب النقاط المطلوبة».

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يذكر أن خورفكان يتذيل ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد أربع نقاط في المركز الأخير من أربعة تعادلات، بينما خسر بقية مبارياته.

وعن التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، أوضح خليل غانم: «تعمل اللجنة الفنية لشركة كرة القدم على الانتهاء من التعاقد مع محترفين أجانب جدد، والنية الآن تتجه إلى التعاقد مع لاعبين في مركز المهاجم الصريح، الذي افتقدناه في المباريات الماضية، لعدم نجاح اللاعب الأوزبكي تيمور خاجا في التأقلم مع الفريق، وتم استبعاده، لعدم الاستفادة من خدماته».

وأضاف: «معظم المراقبين يتفقون على أن الفريق يؤدي بشكل جيد، لكنه يفتقد إلى اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة في منطقة الهجوم، وفي معظم المباريات التي خاضها الفريق ظهر خورفكان بشكل جيد، لكنه لم يسجل الأهداف، ونعمل على حل هذه المشكلة، ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة للحاق بالمنافسة على البقاء». وقال رئيس شركة خورفكان لكرة القدم: «تأثر الفريق بعدم خوض المباريات على ملعبه، وافتقد لعامل الدعم الجماهيري الذي عنصراً مهماً في كرة القدم، ونتمنى أن يتمكن الفريق من خوض مباريات على أرضه وأمام جمهوره، لما لذلك من أهمية في تشجيع اللاعبين على تقديم الأفضل خلال المباريات». وأضاف: «تتمتع مدينة خورفكان بجمهور محب لكرة القدم، ويهمنا أن يفرح بالنتائج الإيجابية التي نتطلع معاً لاستعادتها».