الامارات | السماحي: بطولة كلباء للمياه المفتوحة نموذج ناجح للسياحة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن السماحي: بطولة كلباء للمياه المفتوحة نموذج ناجح للسياحة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي بفكرة تنظيم بطولة كلباء لسباحة المياه المفتوحة التي تقام على شاطئ كلباء الجمعة المقبل بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، معرباً عن سعادته بمثل هذه الأفكار البناءة التي تعتبر نموذجاً رائعاً للسياحة الرياضية والتعريف بشواطئ الإمارات الجذابة.

وقال رئيس الاتحاد سلطان السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «ندعم كل هذه الأفكار البناءة لوجستياً وفنياً ومعنوياً، التي تشجع على السياحة الرياضية، ومدينة كلباء جزء لا يتجزأ من مدينة الإمارات، وفرصة مثالية لنشر اللعبة على الساحل الشرقي، وتوسيع قاعدة السباحة، وكذلك جلب السياحة الداخلية والخارجية، حيث يتمتع شاطئ كلباء بالإمكانات والخدمات الرائعة، كما نتمنى أن تقام البطولة على فترتين في العام صيفية وشتوية».

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وأضاف: «نتمنى من مجلس الشارقة الرياضي أن يكون راعياً لبطولات السباحة المفتوحة باستمرار، فمثلما أقيمت من قبل بطولة الحمرية لسباحة المياه المفتوحة، نترقب بطولة كلباء للتعريف بشواطئ الإمارة الرائعة، مثل خورفكان ودبا الحصن، كون الشواطئ على الساحل الشرقي من أجمل شواطئ الدولة، وفرصة مثالية لجلب عدد هائل من المقيمين بالإمارة والسياح من كل مكان، وفرصة ثابتة لممارسة الرياضة باستمرار».

وتابع: «يهدف الاتحاد إلى نشر اللعبة من خلال تنظيم البطولات في كل إمارات الدولة والوصول لكل المقيمين والسياح، وتوفير بطولات مناسبة، ولن نقوم بذلك إلا من خلال الدعم والمشاركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ نظم مجلس أبوظبي الرياضي بطولة رائعة الشهر الماضي، والآن مجلس الشارقة ينظم بطولة مختلفة، وهذا يسهم بالتأكيد في نشر اللعبة والتعريف بها، وهو هدف رئيس لمجلس الإدارة من خلال تنوع البطولات».

اتحاد السباحة يهدف إلى نشر اللعبة من خلال تنظيم البطولات في كل إمارات الدولة.