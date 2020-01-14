الامارات | منتخب اليد يكسب التجربة «الأسترالية» ويغادر إلى الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يكسب التجربة «الأسترالية» ويغادر إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد انتصاراً عريضاً على نظيره الأسترالي جاء بفارق 16 هدفاً وبنتيجة «33-17»، في المباراة الودية أمس على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، في تجربة أخيرة للأبيض قبيل التوجه إلى الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ19 للرجال، المقامة خلال الفترة من 16 حتى 27 الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2021 في مصر.

وحرص مدرب المنتخب الوطني، الإسباني فرانشيكو خافيير أزانزا، على إشارك كامل عناصر المنتخب خلال المباراة، بعد أن خاض شوطها الأول بالتشكيلة الأساسية التي تستهل أولى مبارياتها في آسيوية الكويت، ومنح بقية عناصر المنتخب الفرصة للمشاركة خلال الشوط الثاني.

وجاءت البداية قوية من المنتخب الوطني، بعد أن نجح لاعبو الأبيض بالتقدم «11-1» خلال الدقائق الـ20 الأولى، قبل أن يتمكن المنتخب الأسترالي من استعادة اتزانه وتقليص الفارق إلى 10 أهداف مع نهاية الشوط الأول بنتيجة «14-4».

وحاول الأستراليون العودة خلال مجريات الشوط الثاني، إلا أن صلابة خط دفاع الأبيض وسرعة الهجمات المرتدة للاعبي المنتخب كانت وراء توسيع الفارق وانهاء المباراة بنتيجة «33-17».

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ويغادر المنتخب الوطني صباح اليوم إلى الكويت، في بعثة تضم 18 لاعباً، هم: محمد إسماعيل، شهاب البلوشي، مرزوق البلوشي، يوسف بلال، وحيد البلوشي، وعبدالرحمن خميس، فراس البلوشي، أحمد المهيري، عبدالله خميس، عبدالله الكثيري، أحمد الظنحاني، رحمة المنصوري، محمد المطوع، عبدالحميد الجنيبي، خالد البلوشي، سيف الأنصاري، إبراهيم آل علي، وضاحي الياسي.

وينافس المنتخب في البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات الكويت والعراق وهونغ كونغ، على أن يدشن أولى مبارياته بعد غد بلقاء هونغ كونغ.

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لاعباً ضمت بعثة المنتخب الوطني المغادرة إلى الكويت.