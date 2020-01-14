الامارات | كاكو يتأهل لبطولة أبوظبي للغولف بعد تألقه على شاطئ السعديات

شكرا لقرائتكم خبر عن كاكو يتأهل لبطولة أبوظبي للغولف بعد تألقه على شاطئ السعديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل اللاعب روب كاكو للمشاركة في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، بعد فوزه بتصفيات البطولة التي أقيمت الأحد في نادي شاطئ السعديات للغولف.

وسجل كاكو النتيجة النهائية بنقطتين دون المعدل ليحقق الفوز بضربة واحدة، ويؤكد مشاركته في البطولة المقررة من 16 إلى 19 الجاري في نادي أبوظبي للغولف.

وسيتنافس كاكو مع أفضل لاعبي العالم بمن في ذلك البطل الأول على العالم بروكس كوبكا، والفائز باللقب العام الماضي شاين لاوري، وحامل اللقب مرتين تومي فليتوود. وأقيمت التصفيات التمهيدية هذا العام من جولة واحدة اشترك بها 39 لاعباً، وشارك كاكو في اللحظة الأخيرة في ظروف جوية صعبة، وفاز على لينوس فيزانين والإنجليزي ماتيو جوردان.

من جهته، قال اللاعب روب كاكو: «كنت أتدرب في دبي الأسبوع الماضي مع الفريق الأولمبي الفنلندي، وتلقيت رسالة بالبريد الإلكتروني وقررت المشاركة في اللحظة الأخيرة. أتطلع بحماس للعب على ملعب نادي أبوظبي الرائع والتنافس مع أهم لاعبي العالم». وقال مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي: «نتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية في النسخة الـ15 من مسيرة البطولة».