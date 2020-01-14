الامارات | جراحة ناجحة لحارس «أبيض الشواطئ» حميد جمال

شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لحارس «أبيض الشواطئ» حميد جمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى حارس منتخب الكرة الشاطئية، حميد جمال، أول من أمس، عملية جراحية (الرباط الصليبي) بمستشفى القرهود في دبي، تكللت بالنجاح.

وكان حارس منتخب الشاطئية قد تعرض لإصابة الرباط الصليبي خلال مشاركة سابقة مع المنتخب، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم.