الامارات | 7 تصريحات تؤكد أحقية الريال بلقب السوبر.. وتدعم فالفيردي رغم طرده

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مباراة قوية استضافها ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، خرج الجميع مقتنعاً بما آلت إليه نتيجة المباراة التي شهدت أحداثاً مثيرة.
وفاز ريال مدريد على غريمه ومنافسه في العاصمة أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف، ليحرز لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية ليلة الأحد.
وعقب المباراة خرجت تصريحات عديدة تؤكد أن ريال مدريد حسم اللقاء بالخبرة، وأن ما قام به نجمه الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي من عرقلة لنجم أتلتيكو المنفرد بالمرمى موراتا في آخر دقائق الشوط الثاني الإضافي لينال على إثرها البطاقة الحمراء كان «فاول» منطقياً، وإليكم أبرز التصريحات الصادرة:
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مباراة قوية استضافها ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية
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