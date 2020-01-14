الامارات | الظفرة يكثف تحضيراته للقاء الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يكثف تحضيراته للقاء الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الظفرة - تدريباته اليومية بمقره في منطقة الزعفرانة بأبوظبي بمشاركة جميع لاعبيه وتحت قيادة المدرب الصربي، فواك رازوفيتش، استعداداً لمواجهة الفجيرة في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي بجانب التحضير للدور الثاني من المسابقة، وسيخوض الفريق مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق غوانزو الصيني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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