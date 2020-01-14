شكرا لقرائتكم حمادة صدقي عن التآمر مع الأهلي: والله من سنة ما كلمت مسئول أهلاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة والسابق للهلال السوداني، الاتهام بأنه رحل عن تدري بالفريق السودانى بمؤامرة مع الأهلي المصري الذى ينافس مع الهلال والنجم الساحلي على أحد بطاقتي التأهل لدور الثمانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال صدقي خلال وجوده ضيفا على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت :" أقسم بالله من سنة ما كلمت مسئول أهلاوي، ولا حدث بيني وبين سيد عبد الحفيظ أو الخطيب إى إتصال، وأصلا مش معايا أرقامهم".

وطالب صدقي مسئولو ورئيس نادي الهلال السوداني الاحتكام للطرق القانونية التى تحفظ لكل فريق حقه المادي والأدبي، موضحا أنه رفض الرد على رئيس الهلال بنفس منطقه.

وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا حيث تولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.