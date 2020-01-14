شكرا لقرائتكم الامن يسمح بحضور 1000 مشجع لمباراة منتخب الكرة النسائية امام المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف العام على الكرة النسائية على موافقة الجهات الأمنية بشأن السماح بحضور الف مشجع فى مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة أمام نظيره المغربى المقرر لها عصر الجمعة المقبل بملعب بترو سبورت فى ذهاب الدور الاول من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم

وتم اعداد كشوفات باسماء الراغبين فى حضور المباراة لتسليمها للجهات الامنية لاعتمادها.

وادي الفريق تدريباته علي فترتين صباحية اشتملت علي تدريبات تخصصية لتحركات المدافعين مع لاعبي خط الوسط وتلقين كل لاعبه المهام المطلوبه منها بالإضافة لتدريبات تخصصيه للمهاجمين وكيفية التحركات وتبادل الأدوار والدعم الهجومي من لاعبي خط الوسط

وخضع حفيدات الفراعنة لمران أساسي في الفترة المسائية اشتمل علي النواحي البدنية وايضا التركيز. علي طريقة اللعب وأداء بعض الجمل التكتيكية .

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وخضعت هنا وجيه ودنا ندي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق لتعرضهن للإصابة بالتواء في كعب القدم

من ناحية أخري تجري الدكتورة سحر عبد الحق اتصالات مكثفة مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي من أجل حل أزمة اللاعبتان نادية رمضان وليلي زاهر بعدما أصدر الاتحاد الدولي قرارا بعدم مشاركة اللاعبات من مواليد 2006 ومن المنتظر أن تشهد هذه الأزمة انفراجه خلال الأيام المقبلة قبل المباراة حيث حرص عبد اللطيف علي ضم اللاعبتان نادية وليلي لمعسكر المنتخب.

وعقدت عبد الحق جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني وقامت بتحفيزهن واكدت علي ثقتها الكبيرة في اللاعبات وأنها علي ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المجهود المبذول من الجهاز الفني و التدريبات التي تشهد تركيز شديد في محاولة من اللاعبات لنيل ثقة الجهاز الفني والدخول ضمن التشكيلة الأساسية

وتصل بعثة المنتخب المغربي لمطار القاهرة غدا الثلاثاء ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته علي ملعب الفندق الذي يستضيف البعثة علي أن يؤدي المنتخب المغربي مرانه الأساسي يوم الخميس ليلة المباراة علي ملعب بتروسبورت .