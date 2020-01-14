برشلونة يستهدف كافاني لتعويض سواريز

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني، يخطط لمنافسة أتلتيكو مدريد الإسباني على ضم هدفه الهجومي في الميركاتو الشتوي الحالي ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إديسون كافاني.
وأفادت صحيفة “Le10Sport” الفرنسية، أن هناك تفكيرا من قبل إدارة برشلونة لضم كافاني، لتدعيم خط هجوم العملاق الكتالوني، خاصة بعد إصابة لويس سواريز المهاجم الأساسي للفريق.
وتعرض سواريز لإصابة جديدة في غضروف الركبة اليمنى المفصلي، وخضع لعملية جراحية، وسيغيب لمدة ٤ أشهر كاملة، مما يعني أن موسمه أنتهي مع البلوجرانا.
ويبحث برشلونة عن مهاجم جديد لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم نظرا لأهمية الفترة المقبلة سواءً في الدوري الإسباني "الليجا" أو دوري أبطال أوروبا، او كأس ملك إسبانيا.
ويعد كافاني أحد أبرز أهداف أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن حتى الآن كل التقارير تشير إلى أن الصفقة قد تحسم في الصيف بسبب رفض إدارة باريس سان جيرمان ترك المهاجم الأوروجوياني في منتصف الموسم.
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