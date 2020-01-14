شكرا لقرائتكم المقاولون يستعير نجوكو مهاجم سيراميكا 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس ادارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي اجراءات ضم النيجيري جاكوب نجوكو مهاجم نادي سيراميكا كليوباتران والذي يلعب بدوري الدرجة الثانية. واكد فتحي ي تصريحات صحفية أن المقاولون سيقوم بقيد جاكوب نجوكو في قائمة الفريق ليصبح جاهزا للمشاركة مع ذئاب الجبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يستعير نجوكو مهاجم سيراميكا 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.