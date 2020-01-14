شكرا لقرائتكم طارق قنديل: أخر موعد للاشتراك فى العضوية العاملة للأهلي بالسعر الحالى 31 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن الجمعية العمومية وافقت على أن يكون أخر ميعاد للاشتراك فى العضوية العاملة للقلعة الحمراء بالسعر الحالى يوم 31 مارس المقبل، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من شهر أبريل.

أضاف عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" أن سعر العضوية العاملة حاليًا 500 ألف جنيه، وهى العضوية التى تتيح للعضو استخدام فروع النادى فى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وما يتم انشائه من أفرع مستقبلاً، لافتًا إلى أن عضوية فرع الشيخ زايد تصل حاليًا 175 ألف جنيه، و200 ألف جنيه لعضوية فرع القاهرة الجديدة.

تابع قنديل حديثه، أن أسعار العضويات الجديدة والتى سيتم العمل بها بداية من شهر أبريل ستكون 750 ألف جنيه للعضوية العاملة، و250 ألف جنيه لعضوية الشيخ زايد، ومثلها لعضوية القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى إنه يوجد نظام التقسيط على أن يسدد المشترك 50% من قيمة العضوية ويسدد الباقى على 4 سنوات.

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فى سياق أخر، أكد محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، أنه كلف من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتقديم بلاغ للجهات الشرفية المختصة متمثلة فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية بعض الأشخاص الذين يُديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتزوير محادثة "واتس آب" بين حمادة صدقى المدير الفنى السابق لفريق الهلال السودانى والحالى لسموحة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

أضاف محمد عثمان أن مزور تلك المحادثة لم يكتفِ بذلك بل قام بتحريض الجماهير لتصدير لصفحات نادى الهلال السودانى من أجل إحداث فتنة مع جماهير الأهلى، مشيرًا إلى أنه يثق فى وعى وحنكة جماهير الفريق السودانى فى التأكد من عدم صحة تلك المحادثة.

تابع المستشار القانونى للقلعة الحمراء، أن الجهات المختصة اتخذت البلاغ المقدم على محمل الجد خاصة أن البلاغ قدم منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية مزور تلك المحادثة التى قد تتسبب فى توتر العلاقة بين جماهير الناديين، لاسيما أن الأهلى على موعد مع الهلال السودانى لمواجهته يوم 1 فبراير المقبل فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.