اهتمام عالمي بـ «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمثل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2020، قيمة إعلامية عالمية بكافة المنصات والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والتواصل الاجتماعي، حيث تتأهب كافة المحطات الإعلامية لتقديم تغطية استثنائية تناسب مكانة البطولة والأصداء العالمية التي ترسخها في كل عام، في ظل المشاركة الكبيرة للنجوم العالميين.

وتشهد البطولة في النسخة الخامسة عشرة اهتماماً إعلامياً غير مسبوق، حيث ستقدم 54 قناة تلفزيونية التغطية المباشرة بصورة تغطي جميع قارات العالم، ويبلغ إجمالي القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث 93 قناة بين التغطية المباشرة وعرض الملخص اليومي للبطولة، إلى جانب ذلك ستقدم أكثر من 63 وسيلة إعلامية دولية التغطية لمنافسات البطولة، إضافة إلى أكثر من 50 منصة إعلامية محلية، من خلال التواجد في قلب الحدث وتشمل التغطية الإعلامية: (الصحف والمنصات الإلكترونية والاجتماعية والمجلات والإذاعات والقنوات التلفزيونية).

وفي المنافسات، تأهل اللاعب روب كاكو للمشاركة في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، بعد أن توج في تصفيات البطولة التي أقيمت في نادي شاطئ السعديات للجولف، وقد سجل كاكو النتيجة النهائية بنقطتين دون المعدل، ليحقق الفوز بضربة واحدة، ويؤكد مشاركته في البطولة المرموقة في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتنافس كاكو مع أفضل لاعبي الجولف في العالم، بما في ذلك البطل الأول على العالم بروكس كوبكا، والفائز باللقب العام الماضي شاين لاوري، وحامل اللقب مرتين تومي فليتوود.

وقال سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: مع اقتراب انطلاق بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نرحب بجمع الوفود واللاعبين وممثلي وسائل الإعلام الدولية، ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية في النسخة الخامسة عشرة من مسيرة البطولة التي تشهد مشاركة نخبة اللاعبين المصنفين في قائمة الأفضل في العالم، لتعكس رؤيتنا وحرصنا لتقديم أفضل الفعاليات الرياضية، وترسيخ مكانة وريادة أبوظبي العالمية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لروب كاكو بفوزه الرائع في التصفيات والتأهل للبطولة.