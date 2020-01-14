شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر ملكي والإبهار سعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الحديث عن تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني للمرة ال11 في تاريخه، على حساب غريمه أتلتيكو مدريد في نهائي البطولة؛ يقودنا للتوقف أمام حجم المكاسب التي حققتها المملكة العربية السعودية من وراء تنظيمها واستضافتها للسوبر الإسباني، الذي حول أنظار العالم نحو عروس البحر الأحمر جدة؛ من خلال تواجد أربعة أندية إسبانية عريقة؛ هي: ريال مدريد؛ وبرشلونة؛ وأتلتيكو مدريد؛ وفالنسيا على أرض المملكة، وما تبعها من مكاسب إعلامية وتسويقية من وراء تواجد عمالقة الأندية الإسبانية في منطقتنا، وسط متابعة جماهيرية غير مسبوقة، جاءت من مختلف بقاع العالم؛ لمتابعة الحدث الإسباني الكبير خارج الحدود، في حدث هو الأول من نوعه، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على واقع الرياضة والرياضيين في المنطقة، وجاء السوبر الإسباني مواكباً للطموحات فنياً وجماهيرياً، وقبلها تنظيميا، واستمراراً لنجاحات المملكة في استضافة الأحداث العالمية السوبر، بعد استضافة ناجحة قبل أيام للسوبر الإيطالي الذي جمع بين لاتسيو ويوفنتوس، بحضور النجم الكبير كريستيانو رونالدو.

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ولأن الشيء بالشيء يذكر، جاء إعلان إقامة لقاء كأس السوبر المصري والمغربي والسوداني في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، مواكبة للنجاحات التي حققتها عبر تنظيم واستضافة لقاء السوبر في السنوات الماضية، والتي جمعت بين أعرق الأندية العربية صاحبة القاعدة الجماهيرية الكبيرة في الوطن العربي، والتي حققت مكاسب إعلامية وتسويقية لا تقدر بثمن سواء للدولة أو للرياضة في الدولة، وهو ما يمثل أحد أهداف الخطة الاستراتيجية؛ الرامية للترويج للدولة من بوابة الرياضة؛ من خلال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية ذات الصبغة الدولية، التي من شأنها أن تحول أنظار العالم نحو إماراتنا التي أصبحت بالفعل محطة دائمة يتوقف عندها سكان العالم.

ميركاتو الشتاء الذي فتح أبوابه قبل أيام فرصة مثالية أمام أغلب الأندية لإعادة ترتيب الأوراق ومراجعة تعاقداتها بالنسبة للاعبين الأجانب، كما أنها فرصة لتدعيم الفرق باللاعبين المواطنين؛ من خلال الانتدابات الداخلية، خاصة بعدما كشفت المرحلة المنتهية من الموسم، أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين المواطنين لم يتم استغلالهم واستثمارهم بالشكل المطلوب؛ نظراً لعدم حاجة أنديتهم لهم، وقد يكون السبب عائداً لوجود فائض من اللاعبين المواطنين في بعض المراكز، وبالتالي فإن فرصة الاستعانة بهم، وانتقالهم لأندية أخرى، حتى من خلال الانتقال المؤقت لنهاية الموسم، سيكون له مردوده الإيجابي على جميع الأطراف، ويتوقع أن يسجل ميركاتو الشتاء رقماً غير مسبوق في عدد العقود

آخر الكلام

اعتماد نظام القوائم في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، أولى خطوات إعادة كرة الإمارات لمسارها الصحيح.