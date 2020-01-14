الأولمبي يتصدر مجموعته ويعزز حظوظه

حقق منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم فوزه الأول في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند على حساب نظيره منتخب كوريا الشمالية بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت، أمس، على ملعب «استاد بوريرام يونايتد» ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة. سجل هدفي منتخبنا الأولمبي المدافع خليفة الحمادي في الدقيقة ال17، والمهاجم زايد العامري في الدقيقة 30.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت: محمد الشامسي في حراسة المرمى، وخليفة الحمادي ومحمد شاكر وماجد راشد وسعيد سويدان وماجد سرور ويحيى نادر وعبد الله رمضان وعلي صالح وجاسم يعقوب وزايد العامري.

وأجرى مدرب منتخبنا ثلاثة تبديلات خلال شوط المباراة الثاني؛ حيث أشرك علي عيد وخلفان النوبي ومحمد العطاس بدلاً عن زايد العامري وجاسم يعقوب وعبد الله رمضان.

أدار المباراة طاقم تحكيم عُماني يتكون من أحمد الكاف حكم ساحة، وساعده أبوبكر العامري وراشد الغيثي، بينما كان الماليزي محمد أميرول حكماً رابعاً.

وكان منتخبنا تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب فيتنام سلبياً بدون أهداف، ويستعد لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات يوم الخميس المقبل أمام منتخب الأردن.

Advertisements

وأعرب المدرب ماسيج سكورزا المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي عن سعادته بالفوز، مبيناً أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، واستحقوا الفوز، وأفاد أن الفوز كان مهماً للفريق حتى يحافظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل عن هذه المجموعة، كما أشاد المدرب باللاعبين، وقال: إنهم كانوا على قدر التحدي، وأنه راضٍ تمام عن الأداء.

وقال عقب المباراة: قدمنا مباراة كبيرة، على الرغم من الفوز فإن اللقاء لم يكن سهلاً؛ إلا أن اللاعبين عرفوا كيفية التعامل مع الخصم خلال المباراة، حصدنا ثلاث نقاط مهمة، وأبقينا على حظوظنا في العبور إلى المرحلة المقبلة.

وأثنى سكورزا على المستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلوه، معتبراً أن الفوز يعد خطوة مهمة في مشوار المنتخب في البطولة التي يسعى من خلالها لتأكيد جدارته وسط منتخبات آسيوية قوية ومتمرسة.

وأعرب المدرب عن تفاؤله بقدرة المنتخب على العبور إلى الدور التالي من البطولة، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الموهوبين القادرين على صناعة الفارق، وقيادة المنتخب؛ للوصول إلى أبعد مدى في البطولة، مقدماً شكره لكل نجوم المنتخب الذين قدموا أداء طيباً، ولم يبخلوا بأي جهد في سبيل تحقيق الفوز. وطالب سكورزا اللاعبين بالتركيز أكثر في المباراة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، والتي تجمعه بالمنتخب الأردني، مشدداً على أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق الفوز فيها؛ لضمان التأهل.

وأشاد سكورزا بالاهتمام الكبير الذي يجده المنتخب الأولمبي على كافة المستويات، مشيراً إلى الدعم غير المحدود الذي وجده اللاعبون من المسؤولين في اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية، متمنياً أن يوفق المنتخب في تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية.