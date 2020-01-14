شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يعسكر في دبي ويبحث عن لاعب أجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
انتظم بني ياس، أمس، في معسكر إعدادي داخلي بدبي استعداداً لمواجهة النصر 23 يناير الجاري، في الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، ومباريات مرحلة الإياب. ويتواصل المعسكر الذي يتضمن أداء حصص تدريبية على فترتين صباحية، ومسائية، لرفع معدل الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، حتى موعد مباراة النصر التي تقام على استاد آل مكتوم بدبي، ويتخذ بني ياس فندق البستان روتانا مقراً له طوال فترة المعسكر الذي يتخلله خوض مباراة وتجربة ودية قوية أمام الوحدات الأردني الجمعة المقبل.
وتعد مباراة الوحدات هي الودية الوحيدة لبني ياس خلال معسكره التي سوف تجهزه لاستحقاقات الفترة المقبلة.
من جانب آخر، يبحث بني ياس التعاقد مع أجنبي جديد بديلاً للجناح الجنوب إفريقي أياندا باتوزي الذي خرج من حسابات الألماني وينفريد شايفر المدير الفني للفريق خلال المباريات السابقة من الدوري.
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