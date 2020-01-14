شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لحارس منتخب الشاطئية حميد جمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى حارس منتخب الإمارات للكرة الشاطئية حميد جمال، أمس الأول، بمستشفى القرهود، بدبي، عملية جراحية في الرباط الصليبي تكللت بالنجاح.

وكان حارس منتخب الشاطئية تعرض لإصابة الرباط الصليبي خلال مشاركة سابقة مع المنتخب، حيث سيخضع إلى برنامج تأهيلي تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

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