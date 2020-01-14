ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح «4-1» في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة أمس الأول، ليسدل الستار على السوبر الذي استضافته السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 الجاري بمشاركة الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وقلص الريال فارق ألقاب السوبر بينه وبين برشلونة إلى لقبين بعد فوزه باللقب الحادي عشر، ونال مدربه زين الدين زيدان لقبه العاشر مع الفريق، بينما عاش الرئيس المثير بيريز ليلة سعيدة بتحقيق اللقب 25 خلال ولايته.

وانتظر الفريقان اللذان لعبا في غياب عدد من الركائز بسبب الإصابة 120 دقيقة لكسر حاجز التعادل السلبي عن طريق ركلات الترجيح بعد تألق الحارسين كورتوا واوبلاك، وأداء قتالي من جانب اتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيموني الذي كان قريباً من ضربة النهاية بيد أن نجم البطولة والريال فالفيردي منع موراتا من انفراد محقق في الدقيقة 115 عندما أعاقه على رأس منطقة الجزاء مفضلاً نيل البطاقة الحمراء على أن ينال موراتا من مرمى الحارس كورتوا الذي تألق خلال مجريات المباراة، وتمكن من صد كرات محققة من موراتا وتوماس.

وفي ركلات الترجيح نجح رباعي ريال مدريد كارفاخال ورودريغو ولوكا مودريتش قبل أن يسدد القائد راموس الضربة القاضية لحسم النتيجة لمصلحة الميرنجي،وأهدر أتلتيكو أول ضربتين بعد ارتطام كرة ساول بالقائم وتصدى كورتوا لكرة توماس بارتي قبل أن يسجل تريبير ضربة وحيدة لأتلتيكو.