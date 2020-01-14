زايد العامري: سعداء بالفــوز ونتطلـع للأفضــل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر زايد العامري مهاجم نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأولمبي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب على كوريا الشمالية في ثاني مواجهات الفريق في النهائيات، مؤكداً أن الفوز يعتبر مهماً جداً ورفع رصيد المنتخب إلى 4 نقاط، وعزز من فرصته في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور المقبل.

وعن الهدف الذي سجله في المباراة قال: أنا سعيد بذلك بالتأكيد، لقد توجت جهود زملائي بالتسجيل، الجميع داخل المنتخب يعملون بروح الفريق الواحد، وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.

Advertisements

وأكد مهاجم منتخبنا الأولمبي أنهم وضعوا مباراة كوريا الشمالية خلف ظهورهم بمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، وأصبح التركيز على المباراة المقبلة أمام المنتخب الأردني التي ستكون قوية وحاسمة.

وعن الأجواء داخل معسكر المنتخب بعد الفوز على كوريا الشمالية قال: كانت هناك سعادة كبيرة.. اللاعبون والجميع في المنتخب متفائلون بإمكانية وصول المنتخب إلى مرحلة متقدمة من البطولة.

وقدم زايد العامري شكره إلى الجهازين الفني والإداري على جهودهم ومتابعتهم وحرصهم على توفير كل سبل الراحة للاعبين حتى يكونوا في أتم الجاهزية لخوض المباريات، مبيناً أن اللاعبين عازمون على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام الأردن وخطف التأهل للمرحلة المقبلة.