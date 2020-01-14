مكاسب عديدة لـ «أصحاب السعادة» من تجربة بونيودكور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعاقدت شركة الوحدة رسمياً مع المدافع فارس جمعة قادماً من الجزيرة بعقد لموسم ونصف، للدفاع عن شعار الفريق في الفترة المقبلة، وسيرتدي جمعة القميص رقم 44 مع فريقه الجديد، وهي الصفقة الخامسة للنادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما عاد اللاعب الحسين صالح إلى ناديه النصر بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة.

ووجدت التعاقدات الأخيرة ارتياحاً من جماهير أصحاب السعادة، وتنتظر الجماهير التعاقد مع الأجنبي الرابع في الأيام المقبلة، حيث تفاوض الإدارة أكثر من لاعب في مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر، ومن المتوقع أيضاً التعاقد مع لاعب مواطن.

وعقب التوقيع أبدى فارس جمعة سعادته بالانضمام للعنابي مبيناً أن الوحدة فريق كبير، ولديه جماهير عريضة وشكر الجماهير على ترحيبها به مبيناً أنه يسعى لتحقيق البطولات مع ناديه الجديد.

وعلى جانب آخر جاءت التجربة الودية الثانية للفريق أمام بونيو دكور الأوزبكي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 جيدة ومفيدة، وشهدت مشاركة الوافد الجديد، وحرص المدرب الإسباني ايمانويل خمينيز على الوقوف على مستويات جميع اللاعبين، وترتيب أوراق الفريق قبل العودة إلى منافسات دوري الخليج العربي والمشاركة في دوري أبطال آسيا في فبراير المقبل ولاسيما أن اللقاء جاء أمام فريق آسيوي يشارك في نفس المسابقة.

ووضح من خلال التجربة الظهور الواعد للثنائي المقيم البرازيلي لوكاس والأرجنتيني بيدرو وقدم الأخير مستوى لافتاً، وأيضاً كشفت جاهزية الكوري لي ميونغ وخميس إسماعيل للدخول في تشكيلة العنابي اعتباراً من المباراة المقبلة في الدوري.

وأكد عبدالسلام جمعة مشرف الفريق الأول بالوحدة أن التجرية الودية أمام الفريق الآسيوي مفيدة للفريق وللجهاز الفني وقال: مواجهة بونيو دكور كانت ممتازة، وظهر الفريق من خلالها بشكل جيد، وهي جاءت من أجل وقوف الجهاز الفني على إمكانات العناصر الجديدة، وجاهزية الفريق ككل، مضيفاً أن التجربة الثالثة والأخيرة أمام سامسونج الكوري ستشهد مشاركة التشكيلة الأساسية التي ستلعب مباراة حتا يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وأوضح مشرف الفريق الأول أن الدولي محمد برغش باق من الوحدة في المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لحمدان الكمالي ننتظر هل سيكون موجوداً مع الفريق أم سيلتحق بالخدمة الوطنية.

وأكد البرازيلي لوكاس أن انضمامه إلى الوحدة تحد جديد، وإنه فخور باللعب لناد كبير ، وسيسعى إلى تقديم أفضل ما لديه مع العنابي. ووجه شكره إلى جماهير ناديه السابق بوتافوجو وقال: كنت قائد فريق 20 سنة في بوتافوجو الذي انضممت إليه قبل 7 سنوات، أعلم أن هناك غضباً من جماهير النادي، لأنها لم تكن ترغب في رحيلي عن الفريق، والجميع كان ينتظر أن ألعب مع الفريق الأول.

وقال إنه قدم في نفس التوقيت مع زميله الأرجنتيني بيدرو، ولم يتعرف إليه في السابق، ولكنهما الآن صديقان مقربان.