موناكو ينتزع تعادلاً مثيراً من سان جيرمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع موناكو تعادلا مثيرا من باريس سان جيرمان في عقر دار الأخير بنتيجة 3-3 في ختام المرحلة العشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، أمس الأول، ورفع سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن منافسه المباشر مرسيليا لكن الأول يملك مباراتين مؤجلتين بينها واحدة مع موناكو على ملعب لويس الثاني في الإمارة الأربعاء المقبل. وافتتح البرازيلي نيمار التسجيل مبكراً (3) لكن فريق العاصمة لم ينعم طويلاً بتقدمه لأن البرتغالي نيلسون مارتنز أدرك التعادل بعد أربع دقائق. ثم قام وسام بن يدر هداف الدوري بمنح التقدم لفريق الامارة بعد مرور 13 دقيقة معززاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 14 هدفا هذا الموسم. وجاء الرد الباريسي عن طريق نيمار مدركا التعادل لسان جيرمان (24). وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها نيمار بنجاح رافعاً رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم. وزج مدرب موناكو الجديد الإسباني روبرت مورينو بالمهاجم الجزائري اسلام سليماني لزيادة الفعالية الهجومية في الدقيقة 65 وبعد نزوله بخمس دقائق نجح في إدراك التعادل بعد فشل دفاع سان جيرمان في تشتيت إحدى الكرات.

وحقق نانت أول فوز له على سانت اتيان في عقر دار الأخير منذ 20 عاماً عندما تغلب عليه 2-صفر. وحقق ديجون مفاجأة جديدة على حساب الكبار بإسقاطه ليل بهدف وحيد سجله مهاجمه جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (47) رافعاً رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم.