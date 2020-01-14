إقبال على التسجيل في بطولة أبوظبي لصيد الكنعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تتواصل عملية التسجيل في منافسات الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى للكنعد والسكل والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الجاري، وتقام بتنظيم نادي أبوظبي البحري وبدعم ورعاية فريق الطيار للمنافسة الأغلى على مستوى بطولات الصيد في الشرق الأوسط.

وصل عدد المسجلين في البطولة إلى أكثر من 200 قارب، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 500 قارب قبل انطلاق البطولة الأسبوع القادم، وكان باب التسجيل قد فتح في المنافسة قبل أسبوعين من الآن وذلك رغبة من النادي في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للتسجيل والدخول في المسابقة.

وتعد هذه البطولة هي الأغلى في تاريخ البطولات الخاصة بصيد الكنعد والسكل، خاصة وأن جوائز المسابقة تصل إلى مليون وثلاثمئة ألف بالإضافة إلى زورقي صيد للأوائل في فئتي الكنعد والسكل.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن البطولة أصبح لها صيت وحضور أكبر لدى جمهور الشباب والمشاركين خاصة مع الإقبال الكبير والرغبة في المشاركة من أجل الوصول إلى الأوزان الأكبر في عملية الصيد، وقال: «أنعشنا أحد أهم وسائل الصيد القديمة وأعدنا لها البريق والحضور بشكل أكبر على مستوى الشباب في الوقت الحالي، نريد أن تزيد جرعة المشاركة وأيضاً رقعة الحضور للمتسابقين على مستوى كل الجنسيات أيضاً، لا نريد أن تكون المشاركة مقصورة فقط على شباب الإمارات وإنما كل الشباب والقادرين على الدخول في المسابقة».

وكشف الرميثي عن توفير النادي لزوارق صيد لمن لا يتوفر لهم قوارب، بالإضافة إلى وجود حصص لتعليم الصيد من خلال الأكاديمية البحرية في النادي، وقال: «قام النادي بتوفير مساحة لمن يرغب في استئجار قوارب من أجل المشاركة في البطولة والتي تمتد إلى أربعة أيام متواصلة، وبالتالي هناك فرصة أكبر لدعم أكبر عدد للتسجيل في البطولة».

وثمن الرميثي الدعم السخي لفريق الطيار من أجل البطولة، مؤكداً أن الفريق قدم رعاية متكاملة للبطولة ووفر لها مقومات النجاح والتميز، وقال: «نشكر فريق الطيار الذي دعم البطولة بشكل كبير وهو شريك معنا في التفوق وصناعة الأفضل من أجل المنافسة».

ووجه هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار الشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وأكد أن حضور ودعم فريق الطيار واجب وطني واهتمام يجب أن يتم خاصة وأن البطولة تسعى للحفاظ على أهم عناصر الموروث البحري والاعتزاز بهذا الموروث، وقال: «دعمنا للبطولة ينطلق من الحرص على أن يكون هناك استمرار وحضور قوي للمنافسة، وأن تكون رسالة تنتقل عبر الأجيال كي تحكي للأجيال المقبلة عن عظمة التاريخ والموروث البحري للإمارات».

وبعد النجاح الكبير الذي تحقق في المزاد الخيري الأول الذي أقيم بعد الجولة الأولى على حصاد صيد الأسماك وتوجه ريع المزاد نحو النزلاء المتعسرين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، سيقام المزاد الخيري الثاني عقب نهاية الجولة الثانية والتتويج مباشرة وعلى حصاد الأسماك للمسابقة، حيث سيتوجه ريع المزاد هذه المرة نحو الهلال الأحمر ومبادرتي كسوة يتيم وليكن شتاؤهم أدفأ بالتحديد.