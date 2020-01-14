خورفكان يفسخ عقد عادل جمال ويوسف شاه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

أنهى نادي خورفكان عقد لاعبه المقيم عادل جمال بالتراضي، وينتظر أن يحدد جمال وجهته خلال الساعات المقبلة، وقد تلقى اكثر من عرض من أندية الدرجة الأولى، لكنه يبدو اقرب للحمرية، وكان اللاعب ساهم في صعود فرقة النسور وتألق معها في الموسم الماضي بدوري الهواة، بينما لم يشارك أساسياً مع الفريق بعد صعوده، وينتظر أن يكون النادي فسخ كذلك عقد لاعب الوسط يوسف شاه، خلال اجتماع مع المدير التنفيذي للنادي يفترض أن يكون عقد، مساء امس، ولم يظهر لاعب دبي وحتا السابق مع الفرقة الخضراء في أي مباراة، وكان تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة، وتفيد المتابعات بأن اللاعب سيرتدي قميص الحمرية بعد إنهاء ارتباطه بخورفكان.

وأفاد مصدر بنادي الحمرية بأن اللاعب وافق على الانضمام للعنابي، ولكنه طلب مهلة لإنهاء ارتباطه بخورفكان.

وعلى صعيد ذي صلة، طلب ناديا دبا الفجيرة ودبا الحصن اللاعب عادل صقر، غير أن المدرب جوران يبدو متحفظاً على مغادرته لكونه يشارك ولو في دقائق معدودة مع الفريق، وهو يعتبر من ضمن البدلاء، كما تحفظ المدرب على إعارة اللاعب البرازيلي المقيم لوكا، وطلب الإبقاء عليه بسبب غياب مجموعة من لاعبي الوسط في القسم الثاني من الدوري رغم انه كان مطلوباً في أكثر من ناد.

من جهة أخرى، اقتربت إدارة خورفكان من حسم صفقات اللاعبين الأجانب بعد أن توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع مهاجم أوروبي دولي، إلى جانب صانع ألعاب، فيما تقود مفاوضات حالياً مع لاعب وسط مدافع ويتوقع الإعلان عن صفقة واحدة، على الأقل اليوم. واستغنى خورفكان عن الأوزبكي تيمور خوجه، والبرازيلي بسمارك، بسبب أدائهما الضعيف، وعلى صعيد المواطنين خاطب خورفكان الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة، وهو يرغب في التعاقد مع ستة لاعبين مواطنين بنظام الإعارة وتسعى إدارة النسور الخضر إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر جيدة خلال الميركاتو الحالي استعداداً للقسم الثاني من الدوري وإحداث طفرة على مستوى النتائج بعد أن تذيل الفريق منافسة دوري الخليج العربي برصيد اربع نقاط، واكد المدرب جوران أن فريقه يتطلع إلى تحقيق نتائج افضل في المرحلة المقبلة.