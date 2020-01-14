الحوسني يجتاز اختبارات اللياقة البدنية للحكام الآسيويين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز حكمنا الدولي لكرة قدم الصالات فهد بدر الحوسني اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكانت لجنة حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختارت الحوسني ضمن أطقم الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان فبراير المقبل، فيما كانت آخر مشاركاته القارية في تصفيات كأس آسيا في فيتنام أكتوبر 2019.

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