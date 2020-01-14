تألق بحريني في «خليجي» بطولــة فـزاع للصيـد بالصقـور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تألق صقارو البحرين في انطلاقة منافسات الخليجيين في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، وتشهد مشاركة كبيرة في مختلف الفئات، وأقيمت 7 أشواط في اليوم الأول لفئة الخليجيين، كسب فيها صقارو البحرين المركز الأول في خمسة أشواط، وحقق برغش المنصوري ثنائية بفوزه بالمركز الأول في سباق قرموشة جرناس رئيسي بواسطة «قطنان»، ثم أكمل تفوقه بالفوز بلقب شوط بيور جير فرخ رئيسي بواسطة «صمدان».

وكسب البحريني فيصل مفرح العجمي المركز الأول في شوط حر جرناس رئيسي بواسطة «نهاب»، وحقق فريق «BHR» البحريني المركز الأول في سباق حر فرخ رئيسي بواسطة «غضب»، وحقق البحريني محمد الهاجري المركز الأول في شوط بيور جرناس رئيسي، وحقق السعودي أرميزان الدوسري المركز الأول في شوط حر فرخ جرناس، بواسطة «عماش»، وسجلت سلطنة عمان تواجداً بواسطة سالم الزرعي الذي حقق المركز الأول في شوط قرموشة فرخ رئيسي بواسطة الطير «صدمة».

وأعرب سعد الهاجري، عضو لجنة المزاينة والفرز والمعاينة للصقور في بطولات السعودية، عن سعادته بالحضور ومتابعة هذه المنافسات التي تتميز بحسن التنظيم والترتيبات الأنيقة، وقال: «حضرت خصيصاً هنا من أجل مشاهدة ومتابعة هذا الحدث، والأهم الاطلاع على آليات التنظيم المتطورة والحديثة وكيفية سير الإجراءات بكل سلاسة وسهولة».