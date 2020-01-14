شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفوز ودياً على مصفوت ويواجه عجمان الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
فاز فريق الشارقة على ضيفه فريق مصفوت بنتيجة (3-2) في المباراة الودية التي جرت بينهما، أمس، على ملعب نادي الشارقة، وتأتي المباراة ضمن تحضيرات «الملك» لمباريات الدور الثاني من «دوري الخليج العربي».
انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين (2-2)، سجل أهداف الشارقة ثنائي الرأس الأخضر: ريان منديز، وريكاردو جوميز في الشوط الأول، بينما جاء الهدف الثلاث من ركلة جزاء ارتكبت مع اللاعب علي الظنحاني نفذها المصري المقيم عمر رضا مسجلاً هدف الفوز قبل نهاية المباراة ب10 دقائق. وسيلعب الشارقة مباراة ودية ثانية بعد غد الخميس مع فريق عجمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة يفوز ودياً على مصفوت ويواجه عجمان الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.