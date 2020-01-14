الشارقة يفوز ودياً على مصفوت ويواجه عجمان الخميس

فاز فريق الشارقة على ضيفه فريق مصفوت بنتيجة (3-2) في المباراة الودية التي جرت بينهما، أمس، على ملعب نادي الشارقة، وتأتي المباراة ضمن تحضيرات «الملك» لمباريات الدور الثاني من «دوري الخليج العربي».

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين (2-2)، سجل أهداف الشارقة ثنائي الرأس الأخضر: ريان منديز، وريكاردو جوميز في الشوط الأول، بينما جاء الهدف الثلاث من ركلة جزاء ارتكبت مع اللاعب علي الظنحاني نفذها المصري المقيم عمر رضا مسجلاً هدف الفوز قبل نهاية المباراة ب10 دقائق. وسيلعب الشارقة مباراة ودية ثانية بعد غد الخميس مع فريق عجمان.