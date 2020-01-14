بطولـة ستانـدرد تشارتـرد الذهبيـة للبولـو تنطلـق 18 فبرايـر

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2020 والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عن رعاية بنك ستاندرد تشارترد الرئيسية للنسخة الجديدة والفريدة من كأس دبي الذهبية، ليصبح مسماها الجديد «بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو»، والتي تحظى بمشاركة فرق تزخر بأبرز النجوم العالميين في عالم اللعبة، ويصل مجموع تصنيف لاعبيها «هانديكاب 18 جول»، وتقام على ملاعب نادي منتجع الحبتور بدبي لاند خلال الفترة من 16 فبراير حتى 6 مارس المقبلين، مما يجعل منها محطّة بارزة في روزنامة البولو في دبي والإمارات لعام 2020.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عام 2020 بمجموعة الحبتور بدبي، وبحضور رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة للبطولات وعلي حماد رئيس الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبنك ستاندرد تشارترد باعتباره الجهة الراعية الرئيسية لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو لعام 2020.

ويشار إلى أن بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو هي الأبرز بين البطولات الخمس التي تقام تحت مظلة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو المرموقة التي انطلقت عام 2009، ونمت وتطورت لتصبح في صدارة فعاليات البولو التي تستقطب الشخصيات المهمة والمشاهير وشخصيات المجتمع ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الشركات والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم.

وكما هو معروف فإن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، التي تنظم هذا العام في دورتها الحادية عشرة، حائزة على ترخيص من دوري البولو العالمي منذ عام 2012، وتجرى تحت مظلة رابطة هورلينغهام للبولو (HPA)، مع التقيد بقواعدها والاستعانة بحكامها، وهي أيضاً جزء من كأس البطولة التابعة لدوري البولو العالمي والتي تعتبر المسابقة الأعلى رتبة في مجالّي النقاط والمكافآت.

وأعرب محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته البالغة، ورحب برعاية بنك ستاندرد تشارترد كراعٍ رئيسي للكأس الذهبية لعام 2020 لتتماشى هذه الشراكة البارزة مع سعي الجميع إلى إبقاء الإمارات في صدارة المشهد الدولي في رياضة البولو على مدار السنوات العشر الماضية.

وعلّق علي حماد رئيس الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبنك ستاندرد تشارترد بالقول: «يسرنا كثيراً في مصرف ستاندرد تشارترد أن نكون الجهة الراعية الرئيسية لكأس ستاندرد تشارترد الذهبية لعام 2020، ولعل هذه البطولة المرموقة تنسجم انسجاماً شديداً مع جوهر علامتنا التجارية واستراتيجيتنا لتسريع وتيرة النمو في أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وأضاف: «ستسهم الشراكة في تطوير وتعزيز حضور علامتنا التجارية في هذه المنطقة، ولا سيما في الإمارات التي تعد من أسواقنا الأساسية».