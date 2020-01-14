البحرين تواجه أستراليا والعراق يلتقي تايلاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة الأولى من البطولة، حيث يلتقي المنتخب البحريني مع منتخب أستراليا على استاد تاماسات في العاصمة بانكوك، فيما يخوض منتخب العراق مواجهة صعبة أمام أصحاب الأرض منتخب تايلاند على استاد راجامنغالا.

وكان المنتخب البحريني خسر في الجولة الأولى من تايلاند بخماسية ثم تعادل مع منتخب العراق بهدفين لكل فريق ليجمع نقطة واحدة، بينما يملك المنتخب العراقي نقطتين بعد التعادل في الجولة الأولى مع تايلاند. ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة ب 4 نقاط ثم تايلاند ب 3 نقاط.

ويأمل المنتخب البحريني تحقيق الفوز خصوصاً أن الخسارة أو التعادل تعني الخروج المبكر من المسابقة الآسيوية، ومع ذلك فإن تأهل منتخب البحرين مشروط بفوزه على أستراليا بأي نتيجة، وانتهاء مباراة تايلاند والعراق بفوز أحدهما، حيث إن نتيجة التعادل فيها لن تخدم منتخب البحرين حتى لو حقق الفوز.

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وستتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح أحمد صالح لاعب منتخب البحرين أن فريقه يسعى للتأهل إلى ربع النهائي من خلال مباراة اليوم، وتجاوز عدم تحقيق أي فوز خلال أول لقاءيه، مبيناً أن المنتخب البحريني لم يظهر بمستواه المعهود خلال اللقاء الأول، قبل أن يغير صورته في اللقاء الثاني أمام العراق بتقديمه مستويات إيجابية، لكنه لم يوفق في إنهاء المباراة لمصلحته باستقبال هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى العزم الكبير لدى اللاعبين، نحو تحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل.

ولفت إلى أهمية مباراة اليوم في مشوار المنتخب، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الخروج بالنتيجة الإيجابية.