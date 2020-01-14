تعادل الأردن وفيتنام مـن دون أهـداف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخبا الأردن وفيتنام من دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما أمس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة في تايلاند.

وتراجع الأردن للمركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب الإمارات، فيما رفع منتخب فيتنام رصيده إلى نقطتين، وبقي منتخب كوريا الشمالية من دون نقاط.

ودخل منتخب الأردن المباراة بذات التشكيلة السابقة، التي ظهرت أمام كوريا الشمالية باستثناء الدفع بإيهاب الخوالدة منذ بداية المباراة وإراحة محمد بني عطية على دكة الاحتياط، واعتمد الأردن في صناعة ألعابه على تحركات الروسان والروابدة وأحمد ثائر ومحمد عبدالمطلب، ولعب في المقدمة يزن النعيمات وعلي علوان.

وقدم الفريقان مباراة جيدة، لكنهما لم ينجحا في فك شفرة حراس المرمى؛ لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لتبقى الآمال في الجولة الأخيرة، حيث يواجه الأردن الإمارات، بينما يلتقي منتخب فيتنام مع كوريا الشمالية.