شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الهلال السوداني وصدقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشبت أزمة بين نادي الهلال السوداني ومدرب الفريق المصري حمادة صدقي، بعد أن أعلن الأخير فسخ عقده مع النادي والتعاقد مع نادي سموحة المصري مدرباً للفريق، الأمر الذي اعتبرته جماهير النادي الكبير ب«الهروب».
وغادر صدقي العاصمة السودانية الخرطوم عقب مباراة الهلال أمام النجم الساحلي التونسي في أبطال إفريقيا، والتي خسرها 2-1، مما عقد موقفه في المجموعة، وكان صدقي صرح عقب المباراة بحتمية الانتصار على الأهلي المصري وبلاتينيوم من زيمبابوي في المباراتين المتبقيتين، من أجل التأهل إلى دور الثمانية.
وربط البعض تراجع صدقي عن إكمال المهمة بسبب وضع الأهلي في المجموعة
لكن مصدراً مسؤولاً داخل النادي الأهلي أكد أن: الأهلي ليس له دخل بعلاقة حمادة صدقي مع نادي الهلال، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقف وراء ما حدث بينهما.
كما تحدث أيضاً أشرف الكاردينال لوسائل الإعلام المصرية، مبيناً أن المشكلة بين الهلال وصدقي، والأهلي المصري ليس طرفاً في الأمر.
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