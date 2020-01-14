شباب الأهلي بالأحمر والنصر بالأزرق في نهائي كأس الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، ظهر أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي النصر وشباب الأهلي في الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد زعبيل بنادي الوصل بإمارة دبي. ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وحضره ممثلو ناديي النصر وشباب الأهلي دبي، وممثل شرطة دبي، وممثل شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الوصل.

تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، والأمور الفنية، والتنظيمية، والإعلامية. حيث سيكون فريق النصر على يسار المنصة، وفريق شباب الأهلي على يمينها.

استعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق النصر الأزرق كاملاً، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً. وحسب المادة 16 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

هذا وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة يوم الخميس المقبل ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية لفريق النصر في السابعة مساء، يليه فريق شباب الأهلي في الثامنة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء ربع الساعة الأول المخصص لوسائل الإعلام.

أما المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، فسيقام في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب المباراة مساء الخميس المقبل، حيث يبدأ المؤتمر الخاص بنادي النصر في الرابعة عصراً، يليه المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي في الرابعة والنصف، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

وبدأت رابطة المحترفين الإماراتية بيع تذاكر المباراة إلكترونياً منذ أمس الأول الأحد وبإمكان الجماهير حجز المقاعد عبر الموقع الرسمي للتذاكر.

وستكون الجماهي على موعد مع مجموعة من الفعاليات المشوقة، داخل الاستاد وخارجه، تشمل عروضاً قبل انطلاق المباراة وبين الشوطين، والعديد من المسابقات والسحوبات على التذاكر لفرصة الفوز بجوائز قيمة تشمل أجهزة إلكترونية، وهواتف ذكية، وساعات، ثم الجائزة الكبرى عبارة عن سحب على سيارة أودي A3.