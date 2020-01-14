سوريا تفوز علـــى اليــابـــان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل المنتخب السعودي مع نظيره القطري من دون أهداف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في بطولة آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً، المقامة في تايلاند. وانعش المنتخب السوري آماله بالفوز على اليابان 2-1 في ذات المجموعة ليتصدر المنتخب السوري ب4 نقاط متفوقاً على المنتخب السعودي بفارق الأهداف، ولدى قطر نقطتان.

وخرج المنتخب الياباني من المنافسة على التأهل بعد أن فشل في حصد أي نقطة.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الثاني في المجموعة الثالثة على حساب منتخب إيران 2-1، بينما فاز منتخب أوزبكستان على الصين 2-0، ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة ب6 نقاط يليه منتخب أوزبكستان ب4 نقاط ثم إيران ثالثة بنقطة والصين في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.