نادي مليحة يثمن إنجازات فرقه الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مجلس إدارة نادي مليحة بما حققه لاعبو النادي وفرقه المختلفة من مشاركات متميزة خلال الموسم 2019-2020، وهنأ فريقي اليد والسباحة على إنجازاتهما، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة، وحضره عبدالله سالم الكتبي نائب رئيس مجلس الإدارة المدير المالي، وخليفة حميد الكتبي أمين السر العام رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وسالم راشد الكتبي رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، وعبدالله راشد القايدي رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وعبدالله سالم الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار ومحمد عوض الكتبي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، وهادي مهير الكتبي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وعبدالله سعيد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية.

وأثنى محمد سلطان الخاصوني على جهود اللاعبين في مختلف فرق النادي، وكذلك في الفعاليات الاجتماعية والثقافية والتطوعية، وأشاد بالجهود المبذولة في النادي والتي تتكامل مع جهود أندية الإمارة الباسمة في احتضان اللاعبين والمشاركة في الفعاليات والبطولات، لافتاً إلى أن مجلس الشارقة الرياضي يقف مع نادي مليحة من أجل تحقيق الإنجازات والبطولات.